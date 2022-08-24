Gaziosmanpaşa'da silahlı kuyumcu soygunu: 2 yaralı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da silahlı kuyumcu soygunu: 2 yaralı

24.08.2022 23:44
Gaziosmanpaşa'da silahlı kuyumcu soygunu: 2 yaralı

Gaziosmanpaşa'da yaşanan silahlı kuyumcu soygununda, şüphelilere direnen 2 kişi yaralandı.

Gaziosmanpaşa'da yaşanan silahlı kuyumcu soygununda, şüphelilere direnen 2 kişi yaralandı. Soygunculardan biri yakalanırken, diğeri ise kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz iki kişi silahlı soygun için kuyumcuya gelerek, işyeri sahibini ve çalışanını tehdit etti. Soyguncular kendilerine direnen kuyumcu sahibi ve çalışanı silahla yaralayıp olay yerinden kaçtı. Yaralı kuyumcunun sahibi ve çalışanı sağlık ekipleri gelmeden çevrede bulunan vatandaşlar tarafından hastaneye götürüldü. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri kaçan şahısın da yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde soygunculardan bir tanesi yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin kaçan diğer şahsı yakalama çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziosmanpaşa'da silahlı kuyumcu soygunu: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da silahlı kuyumcu soygunu: 2 yaralı - Son Dakika
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