Gaziosmanpaşa'da çekicinin altında kalan yaşlı kadın ağır yaralandı - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da çekicinin altında kalan yaşlı kadın ağır yaralandı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da bir sitenin önünde üzerinde araç bulunan çekicinin geri manevra yaptığı esnada orada bulunan yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan kadın vatandaşların yardımıyla araç altından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14: 00 sıralarında Gaziosmanpaşa Fevziçakmak Mahallesi 795 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde üzerinde araç bulunan çekici geri doğru manevra yaptı. O esnada sitenin girişinde bekleyen 75 yaşındaki Adalet Akpınar'a çarptı. Şoförün fark etmediğini ve yaklaşık 5 metre sürüklenen kadın ağır şekilde yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çevrede bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla aracı kaldırarak, çekicinin altında kalan kadını çıkardı. Olay yerine ilk müdahalesi yapılan Adalet Akpınar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazadan geriye ise yaşlı kadına ait ayakkabısı kaldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.