Gaziosmanpaşa'da yaşlılar yasağa rağmen sokağa çıktı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da yaşlılar yasağa rağmen sokağa çıktı

6 saat önce

Gaziosmanpaşa'da yaşlı vatandaşlar, korona virüs yasağına rağmen sokağa çıktı.

Gaziosmanpaşa'da yaşlılar yasağa rağmen sokağa çıktı, System.String[]

Gaziosmanpaşa'da yaşlı vatandaşlar, korona virüs yasağına rağmen sokağa çıktı.


İçişleri Bakanlığı korona virüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmasını yasakladı. Ancak Gaziosmanpaşa'da bazı yaşlı vatandaşlar, yasağa rağmen meydana çıkarak banklarda oturdu. Gaziosmanpaşa Meydan'da hava almaya çıktığını ifade eden Metin Dübeyk, "Sağlık Bakanlığı söylemese de biz bilincindeyiz. Bol su ve sabun, etil alkol, kolonya, bunları kullanıyoruz. Fazla insanlara yaklaşmıyoruz, onlar da bize yaklaşmıyor. Kalabalık yerlerde oturmuyoruz. Fazla yaklaşmanın tehlikesi var" dedi.


"Bugünlerde havalar güzel, bundan faydalanıyoruz"


Nörolojik rahatsızlığı olduğunu söyleyen Dübeyk, "Dışarıya çıkmak zorundayım, rahatsızım. Beyin fonksiyonlarımı yitirdim. Evde kapalı alanda oturuyorum ama evim bu meydana yakın olduğu için meydana geliyorum. Bugünlerde havalar güzel, bundan faydalanıyoruz. 15-20 dakika sonra tekrar eve gidiyorum. Bazen kapının önüne ve balkona çıkıyorum. Temiz hava alma ihtiyacı var insanlarda. İnsanlar sıkılıyor, bunalıyor. Tabii korku ve telaşta var. Yapılması gereken şeyleri yapıyoruz yani. Daha fazlasını yapamıyoruz. Sağlık Bakanını tebrik ediyorum, kendisi çok iyi işler yapıyor. Belediyeler çok güzel çalışıyor, dezenfekte olayları çok güzel. Ama işte nereye kadar yapacağız biz bunları bilemiyoruz. Sonu gelecek midir? İnşallah insanlık yararına işler olur ve sonu gelir, insanlar kurtulur bu virüsten" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:24 Kaynak: İHA

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