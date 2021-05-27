Gaziosmanpaşa'da yeni doğan bebeğini çöpe attı: O anlar kamerada - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da yeni doğan bebeğini çöpe attı: O anlar kamerada

27.05.2021 10:44
Gaziosmanpaşa'da yeni doğan bebeğini çöpe attı: O anlar kamerada, System.String[]

GAZİOSMANPAŞA'DA bir kadın yeni doğan bebeğini çöp konteynerine attı.

GAZİOSMANPAŞA'DA bir kadın yeni doğan bebeğini çöp konteynerine attı. Çöpten gelen ağlama seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri kısa sürede kadını yakaladı. Kadının "Babamın haberi yoktu. Babamdan korktuğum için böyle bir şey yaptım" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Olay geçen gün sabah saatlerinde Barbaros Hayrettin Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre bir kadın gece saatlerinde doğum yaptı. Sabahın ilk ışıklarıyla yeni doğan bebeğini bezlerin arasına sararak dışarı çıktı. Evine yakın bulunan çöp konteynerine yaklaşan kadın, yeni doğan bebeğini çöpün içine attı. Çöpten gelen ağlama seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bebeği çöpten çıkartıp sağlık ekipleri teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan bebek tedavi altına alındı.

"O ANLAR KAMERADA"

Henüz ismi öğrenilemeyen kadının yeni doğan bebeğini çöpe attığı o anlar ise, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadının elinde bezlerle çöpe gittiği, elindeki bezlere sarılı çocuğu çöpe attığı ve ardından yavaş adımlarla evine doğru gittiği görülüyor.

"BİR BAKTIK BEBEK VAR"

Mahalle sakini Özgür Terkin yaşananları anlatarak, "Sabah burada oturuyorduk çöpten ağlama sesleri geldi. Bir baktık bebek var. Ardından polisi ve ambulansı aradık. Kadın bu mahallede oturuyor. Tanıyoruz. Neden attığını bilmiyoruz. Herhalde babasından korktuğu için çöpe atmış." dedi.

"ÇOCUK YAŞIYORDU"Murat Çanakbulut ise, "Öğle saatlerinde parkta oturuyorduk. Polisler geldi. Nasıl böyle bir şey yapar. Bebeği çöpe atma sebebini herkes farklı söylüyor. Bazıları ailesi bilmediği için bunu yaptığını söylüyor. Kimisi bakma durumu olmadığı için yaptı, kimi de babasından korktuğu için yaptığını söylüyor" derken bir başka mahalle sakinini ise, "Ağlama sesi duyduk polisi aradık. Çocuğu biz oradan çıkarttık. Çocuk yaşıyordu. Polisler direkt aldı götürdü." ifadesini kullandı.

KADIN İFADESİ ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILDIPolis ekipleri tarafından kısa sürede bulunan kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.  "Babamın haberi yoktu. Babamdan korktuğum için böyle bir şey yaptım" şeklinde ifade verdiği öğrenilen kadın ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Gaziosmanpaşa'da yeni doğan bebeğini çöpe attı: O anlar kamerada
Gaziosmanpaşa'da yeni doğan bebeğini çöpe attı: O anlar kamerada
Gaziosmanpaşa'da yeni doğan bebeğini çöpe attı: O anlar kamerada
Gaziosmanpaşa'da yeni doğan bebeğini çöpe attı: O anlar kamerada
Gaziosmanpaşa'da yeni doğan bebeğini çöpe attı: O anlar kamerada
Gaziosmanpaşa'da yeni doğan bebeğini çöpe attı: O anlar kamerada
Gaziosmanpaşa'da yeni doğan bebeğini çöpe attı: O anlar kamerada
Gaziosmanpaşa'da yeni doğan bebeğini çöpe attı: O anlar kamerada
Gaziosmanpaşa'da yeni doğan bebeğini çöpe attı: O anlar kamerada
Gaziosmanpaşa'da yeni doğan bebeğini çöpe attı: O anlar kamerada
Gaziosmanpaşa'da yeni doğan bebeğini çöpe attı: O anlar kamerada
Gaziosmanpaşa'da yeni doğan bebeğini çöpe attı: O anlar kamerada

Doğum, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da yeni doğan bebeğini çöpe attı: O anlar kamerada - Son Dakika


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