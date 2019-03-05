Son Dakika Haberleri: Gaziosmanpaşa'da Yıldıztabya Mahallesi Mehmet Çolak Sokak'ta Bir Bina Patlama Meydana Geldi.

Gaziosmanpaşa'da Yıldıztabya Mahallesi Mehmet Çolak Sokak'ta Bir Bina Patlama Meydana Geldi.

1 saat önce

IHAAW082521-ASA/05-03-2019- Gaziosmanpaşa'da Yıldıztabya Mahallesi Mehmet Çolak Sokak'ta bir bina patlama meydana geldi.

Gaziosmanpaşa'da Yıldıztabya Mahallesi Mehmet Çolak Sokak'ta Bir Bina Patlama Meydana Geldi., System.String[]
IHAAW082521-ASA/05-03-2019

- Gaziosmanpaşa'da Yıldıztabya Mahallesi Mehmet Çolak Sokak'ta bir bina patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamadda 3 vatandaş yaralandı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Patlamanın nedeni araştırılıyor. 05.03.2019 08: 25: 21 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:31 Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, 3. Sayfa
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