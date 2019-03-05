Gaziosmanpaşa'da Yıldıztabya Mahallesi Mehmet Çolak Sokak'ta Bir Bina Patlama Meydana Geldi.
1 saat önce
IHAAW082521-ASA/05-03-2019- Gaziosmanpaşa'da Yıldıztabya Mahallesi Mehmet Çolak Sokak'ta bir bina patlama meydana geldi.
IHAAW082521-ASA/05-03-2019
- Gaziosmanpaşa
'da Yıldıztabya Mahallesi Mehmet Çolak
Sokak'ta bir bina patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamadda 3 vatandaş yaralandı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Patlamanın nedeni araştırılıyor. 05.03.2019 08: 25: 21 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:31 Kaynak: İHA
Gaziosmanpaşa'da Patlama
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