GAZİOSMANPAŞA'DA YOL ÇÖKTÜ KAMYON TEKERLEĞİ ÇUKURA DÜŞTÜ - Son Dakika
Üye Girişi

GAZİOSMANPAŞA'DA YOL ÇÖKTÜ KAMYON TEKERLEĞİ ÇUKURA DÜŞTÜ

24.05.2022 01:22

GAZİOSMANPAŞA'DA YOL ÇÖKTÜ KAMYON TEKERLEĞİ ÇUKURA DÜŞTÜUğur ŞAHİN - Emin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA) - GAZİOSMANPAŞA'da, kargo dağıtımı yapan kamyonun geçtiği sırada yol çöktü.

GAZİOSMANPAŞA'DA YOL ÇÖKTÜ KAMYON TEKERLEĞİ ÇUKURA DÜŞTÜ

Uğur ŞAHİN - Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) - GAZİOSMANPAŞA'da, kargo dağıtımı yapan kamyonun geçtiği sırada yol çöktü.

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde geçen cumartesi saat 13.15 sıralarında kargo dağıtımı yapan özel bir lojistik şirketine ait kamyon, 1173 Sokak'tan geçtiği sırada yol çöktü. Çökmeyle yolda çukur oluştu. Arka sağ lastikleri çukura düşen kamyon şoförü, aracını çıkartamayınca durumu polis ve belediyeye bildirdi. Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, Büyükşehir Belediyesi'ne ait çekici yardımıyla kamyon bulunduğu yerden çıkartıldı. Çöken yere belediye ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek önlemi alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) iştiraki İGDAŞ ekipleri göçükte yaptıkları incelemede, göçüğe yer altı sularının sebep olduğunu tespit etti. Ekipler, doğalgaz hattı etrafında oluşan boşluğa dolgu kumu dökerek üstünü asfaltla kapladı. Mahalle sakini Nuri Küçüknurioğlu, "Geçen sene de bu yol çökmüştü. Bu sene de çöktü. Araç yukarıdan gelirken fark edemeyip yolu çökertip kaldı olduğu yerde. Kamyon geçtiği sırada çöktü." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) sokakta oluşan göçük hakkında, yer altı suları nedeniyle, doğalgaz hattının dolgu kumunun ıslanması nedeniyle göçük oluştuğu, hat üzerindeki kum dolgunun tekrar yapılarak üstüne asfalt atıldığını açıkladı.

GAZİOSMANPAŞA'DA YOL ÇÖKTÜ KAMYON TEKERLEĞİ ÇUKURA DÜŞTÜ
GAZİOSMANPAŞA'DA YOL ÇÖKTÜ KAMYON TEKERLEĞİ ÇUKURA DÜŞTÜ
GAZİOSMANPAŞA'DA YOL ÇÖKTÜ KAMYON TEKERLEĞİ ÇUKURA DÜŞTÜ
GAZİOSMANPAŞA'DA YOL ÇÖKTÜ KAMYON TEKERLEĞİ ÇUKURA DÜŞTÜ

YORUMLAR
500
Başkan Yılmaz, 'Her zaman böyle coşkulu ve Cumhuriyet'e yakışan gençler olun' Başkan Yılmaz, 'Her zaman böyle coşkulu ve Cumhuriyet'e yakışan gençler olun' Gençler demir bariyerlerin kaldırıldığı valilik bahçesinde patenle kaydı Gençler demir bariyerlerin kaldırıldığı valilik bahçesinde patenle kaydı
Kaynak: DHA

Büyükşehir Belediyesi, Gaziosmanpaşa, Cumartesi, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİOSMANPAŞA'DA YOL ÇÖKTÜ KAMYON TEKERLEĞİ ÇUKURA DÜŞTÜ - Son Dakika


Son Dakika
01:02 Ali Koç'tan canlı yayında Ahmet Çakar taklidi! Stüdyo kahkahalara boğuldu
01:00 Ünlü anketçiden gündem olan sözler: Türkiye'yi alma gücün varsa İstanbul'u verirsin, seçildikten 3 gün sonra kayyum atarsın
00:37 Beyazıt'ta biri polis 7 kişinin yaralandığı çatışmanın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı! Direkt polise ateş edildi
00:32 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan Erdoğan'a tepki: 5 gün sonra mı aklın başına geldi
00:26 Yunanistan Hükümet Sözcüsü İkonomu'dan Erdoğan'a cevap: Tartışmayacağız
00:23 Ali Koç, canlı yayın sırasında Rasim Ozan'a sert çıktı: Boş konuşuyorsun!
00:22 "Suriyelilere maaş veriliyor" iddiasına İçişleri Bakan Yardım Yardımcı Çataklı, cevap verdi: AB'den 155 lira alıyorlar
23:24 Erdoğan'ın "Bir Türk uzaya gidecek" açıklamasının ardından Türkiye Uzay Ajansı'ndan paylaşım geldi: Evet, bu görev senin
23:08 İktidara yönelik eleştirileriyle dikkat çeken Bülent Arınç'tan hayat pahalılığı yorumu: Gördüğüm enflasyon TÜİK'e benzemiyor
22:40 Halk tepki gösterdi Fatih Erbakan geri adım attı: Erdoğan'ı desteklemeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 01:40:21. #1.13#
SON DAKİKA: GAZİOSMANPAŞA'DA YOL ÇÖKTÜ KAMYON TEKERLEĞİ ÇUKURA DÜŞTÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement