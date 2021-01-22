Gaziosmanpaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı

Gaziosmanpaşa\'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı
Son Güncelleme: 22.01.2021 11:50

Alper KORKMAZ-Zeki GÜNAL / -GAZİOSMANPAŞA'da yaya geçidi olmayan noktadan karşıya geçmek isteyen kişiye motosikletli çarptı.

Alper KORKMAZ-Zeki GÜNAL/ -GAZİOSMANPAŞA'da yaya geçidi olmayan noktadan karşıya geçmek isteyen kişiye motosikletli çarptı. Tedavi altına alınan yaya ve motosikletlinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gaziosmanpaşa Hekimsuyu Caddesi'nde dün öğlen saatlerinde yaya geçidi olmayan noktadan karşıya geçmek isteyen bir kişiye, motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kişiye ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Ekipler, motosiklet sürücüsüyle yayayı hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan yaya ve motosikletlinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir aracın araç kamerasına yansıdı.


Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı - Son Dakika
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