İstanbul'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın sel sularına kapıldı - Son Dakika

İstanbul'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın sel sularına kapıldı

Son Güncelleme: 28.09.2023 20:19

Sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın sel sularına kapıldı. Bir anda gözden kaybolan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Meteoroloji ve AKOM'un art arda uyarıları sonrası İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış megakentte hayatı adeta felç etti.

SELE KAPILARAK SÜRÜKLENDİ

Kuvvetli yağışın etkili olduğu Gaziosmanpaşa'da, Kazım Karabekir Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın nehre dönen yolda sele kapıldı.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR TARAFINDAN KURTARILDI

Bir süre sürüklenen kadının çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldığı öğrenildi. Kadının yaşadığı çaresizlik anları kameralara anbean yansıdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın sel sularına kapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın sel sularına kapıldı - Son Dakika
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