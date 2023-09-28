İstanbul'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın sel sularına kapıldı

Meteoroloji ve AKOM'un art arda uyarıları sonrası İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış megakentte hayatı adeta felç etti.

SELE KAPILARAK SÜRÜKLENDİ

Kuvvetli yağışın etkili olduğu Gaziosmanpaşa'da, Kazım Karabekir Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın nehre dönen yolda sele kapıldı.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR TARAFINDAN KURTARILDI

Bir süre sürüklenen kadının çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldığı öğrenildi. Kadının yaşadığı çaresizlik anları kameralara anbean yansıdı.