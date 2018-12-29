Gaziosmanpaşa'da Zincirleme Trafik Kazası
41 dakika önce
Gaziosmanpaşa'da TEM Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazası nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Gaziosmanpaşa
'da TEM Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazası nedeniyle Ankara
istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde hafriyat kamyonu, servis aracı ve hafif ticari aracın karıştığı kaza meydana geldi.
Kazada, hafriyat kamyonu yola devrildi. Herhangi can kaybı ve yaralananın olmadığı kaza sonrası Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:34 Kaynak: AA
Eğlence Mekanında Hesap Kavgası: 1 Ölü
Bakan Selçuk'tan İndirim Müjdesi: 2019'da Devam Edecek
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, 50 bin 300 Dosyayı Karara Bağladı
Kenan Sofuoğlu'nun "Emirerlerim" Paylaşımına AK Parti'den İlk Yorum: Bir Daha Olmayacağını Ümit Ediyoruz