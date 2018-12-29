Son Dakika Haberleri: Gaziosmanpaşa'da Zincirleme Trafik Kazası

Gaziosmanpaşa'da Zincirleme Trafik Kazası

41 dakika önce

Gaziosmanpaşa'da TEM Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazası nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Gaziosmanpaşa'da TEM Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazası nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde hafriyat kamyonu, servis aracı ve hafif ticari aracın karıştığı kaza meydana geldi.

Kazada, hafriyat kamyonu yola devrildi. Herhangi can kaybı ve yaralananın olmadığı kaza sonrası Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:34 Kaynak: AA

Ankara, Gaziosmanpaşa, Güncel
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