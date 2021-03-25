GAZİOSMANPAŞA'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI KAMERADA - Son Dakika

GAZİOSMANPAŞA'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI KAMERADA

25.03.2021 08:52

Gaziosmanpaşa'da kamyonet ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Gaziosmanpaşa'da kamyonet ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün sabah 07.30 sıralarında Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önünde ilerleyen motosikleti sollamak için şerit değiştiren kamyonete arkadan gelen otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet refüjü aşarak karşı şeride geçti. Bu sırada arkadan gelen başka bir otomobil de kaza yapan araca çarptı. Toplamda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapandı.

GAZİOSMANPAŞA'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI KAMERADA
GAZİOSMANPAŞA'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI KAMERADA
GAZİOSMANPAŞA'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI KAMERADA
GAZİOSMANPAŞA'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI KAMERADA

Zincirleme Trafik Kazası, Gaziosmanpaşa, Kamyonet, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİOSMANPAŞA'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI KAMERADA - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi İsrail gazetesi Haaretz'den çağrı: Vakti geldi, artık Türkiye ile barışmalıyız İsrail gazetesi Haaretz'den çağrı: Vakti geldi, artık Türkiye ile barışmalıyız AB ve ABD Doğu Akdeniz'de gerginliğin kalıcı olarak düşürülmesi için birlikte çalışacak AB ve ABD Doğu Akdeniz'de gerginliğin kalıcı olarak düşürülmesi için birlikte çalışacak Milli yıldızın penaltı vuruşu öncesi verdiği direktif sosyal medyada gündeme oturdu Milli yıldızın penaltı vuruşu öncesi verdiği direktif sosyal medyada gündeme oturdu Avrupa Konseyi'nden Demirtaş uyarısı: Haziran'a kadar derhal tahliye edin Avrupa Konseyi'nden Demirtaş uyarısı: Haziran'a kadar derhal tahliye edin Ünlü anketçiden gündemi değiştirecek iddia: Tansu Çiller Dışişleri Bakanı olacak Ünlü anketçiden gündemi değiştirecek iddia: Tansu Çiller Dışişleri Bakanı olacak Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi G.Saray'ın eski yengesinden yıllar sonra gelen itiraf: Onu güçlükle durdurabildim G.Saray'ın eski yengesinden yıllar sonra gelen itiraf: Onu güçlükle durdurabildim
Türkiye'de koronavirüs mutasyonuyla ilgili korkutan gelişme: Çocukları vurmaya başladı Türkiye'de koronavirüs mutasyonuyla ilgili korkutan gelişme: Çocukları vurmaya başladı         
08:43
Pentagon göçmen merkezlerinden gelen görüntüler sonrası harekete geçti: Bakanlığa yer tahsis edildi Pentagon göçmen merkezlerinden gelen görüntüler sonrası harekete geçti: Bakanlığa yer tahsis edildi         
08:14
Mansur Yavaş: Şu anda oy oranım yüzde 60 Mansur Yavaş: Şu anda oy oranım yüzde 60         
01:16
Kraliyetten ayrılan Prens Harry'nin yeni işi belli oldu Kraliyetten ayrılan Prens Harry'nin yeni işi belli oldu         
00:16
Uyuşturucu karteli liderinin cansız bedeni, şehir meydanındaki parkta poşete sarılı halde bulundu Uyuşturucu karteli liderinin cansız bedeni, şehir meydanındaki parkta poşete sarılı halde bulundu         
23:38
Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek         
22:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 kişilik A takımı şekillendi! Binali Yıldırım'a yeni görev Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 kişilik A takımı şekillendi! Binali Yıldırım'a yeni görev         
18:53
3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara 3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara         
18:23
AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı         
17:57
İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi         
17:33
İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti         
15:46
Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu         
15:22
AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı         
14:45
2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi         
14:25
Dalgalarla boğuşan kızı kurtarmak için bir an bile düşünmedi! Yaşam mücadelesi kamerada Dalgalarla boğuşan kızı kurtarmak için bir an bile düşünmedi! Yaşam mücadelesi kamerada         
13:50
Oyuncu Ceyda Düvenci, belindeki dövmeyi göstermek için amuda kalkıp poz verdi Oyuncu Ceyda Düvenci, belindeki dövmeyi göstermek için amuda kalkıp poz verdi         
13:07
Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum         
12:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2021 09:01:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: GAZİOSMANPAŞA'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei