GAZİOSMANPAŞA'DAKİ GASPÇILAR KAMERADA - Son Dakika

GAZİOSMANPAŞA'da, sokakta yabancı uyruklu kişilerin önünü araçla kesip gasp yapan 3 şüpheli yakalandı. Gasp anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziosmanpaşa'da 3 şüpheli otomobille geldikleri sokaklarda özellikle yabancı uyruklu kişileri gasp etmeye başladı. Şikayet üzerine Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelileri aramaya başladı. Ekipler şüphelileri son işlerinde suçüstü yakaladı.

O ANLAR KAMERADA

Şüphelilerin sokaklarda yürüyen kişilerin önünü otomobil ile kesip üstlerinde bulunan cep telefonu ve cüzdanları aldıkları o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.