Son Dakika Haberleri: GAZİOSMANPAŞA'DAKİ SİLAHLI KAVGANIN YARALILARINDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ
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GAZİOSMANPAŞA'DAKİ SİLAHLI KAVGANIN YARALILARINDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

28 dakika önce

Gaziosmanpaşa'da dün akşam saatlerinde bir kafede meydana gelen silahlı kavgada ağır yaralanan iki kişiden biri olan Necat Vural Akbal, hayatını kaybetti.

GAZİOSMANPAŞA'DAKİ SİLAHLI KAVGANIN YARALILARINDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ, System.String[]

Gaziosmanpaşa'da dün akşam saatlerinde bir kafede meydana gelen silahlı kavgada ağır yaralanan iki kişiden biri olan Necat Vural Akbal, hayatını kaybetti.
Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde dün akşam bir kafede meydana gelen silahlı kavgada, kafe işletmecisi Tuncay Ö., oyun oynadığı arkadaşları Necat Vural Akbal ve Bahattin A. ile tartışmaları üzerine, her iki kişiyi de silahla yaralamıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Necat Vural Akbal ve Bahattin A. hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Necat Vural Akbal'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı. Diğer yaralı Bahattin A.'nın ise durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.
Öte yandan, oyun oynarken tartıştığı arkadaşlarını silahla yaralayan kafe işletmecisi Tuncay Ö.'nün kısa bir süre önce hapishaneden çıktığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:
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-Ölenin fotoğrafı
Olay yeri
Ekiplerin çalışmaları
Genel ve detaylar


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 08:34 Kaynak: DHA
Barbaros Hayrettin, Gaziosmanpaşa, Güncel
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