Gaziosmanpaşa'daki Silahlı Saldırı

Gaziosmanpaşa
'da, eski eşi ve 2 kardeşini tabancayla vurarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Gece saatlerinde Mevlana
Mahallesi'nde Tuğçe C. (29) ile kardeşleri Buğra C. (19) ve B. C'yi (17) silahla yaraladıktan sonra gözaltına alınan şüpheli Sedat A'nın (35), Gaziosmanpaşa Asayiş Büro
Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından zanlı Sedat A, adliyeye sevk edildi.
Sedat A. eski eşi Tuğçe C. ile kardeşleri Buğra C. ve B. C'yi, Mevlana Mahallesi'ndeki bir sokakta silahla yaraladıktan sonra kaçmış, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırılmıştı.
Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu, Beyoğlu
'nda saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında, olayda kullandığı tabanca da ele geçirilmişti.