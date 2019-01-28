Son Dakika Haberleri: Gaziosmanpaşa'daki Silahlı Saldırı Kamerada

Gaziosmanpaşa'daki Silahlı Saldırı Kamerada

33 dakika önce

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA Gaziosmanpaşa'da bir site önünde bekleyenlere yapılan ve 1 kadının yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Gaziosmanpaşa'daki Silahlı Saldırı Kamerada, System.String[]
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA 

Gaziosmanpaşa'da bir site önünde bekleyenlere yapılan ve 1 kadının yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Gaziosmanpaşa'da geçtiğimiz perşembe günü sabaha karşı bir site önünde bekleyen 3 kişi hedef gözetilerek, hareket halindeki beyaz bir minibüsten silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bekleyenler arasında bulunan 1 kadın ağır yaralandı. Yaralanan kadın, yanındakiler tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, site önünde bekleyen 1'i kadın 3 kişiye hareket halindeki beyaz bir minibüsten silahla ateş edildiği görülüyor. Bekleyenlerden birinin belindeki silahı çıkardığı, durmayarak yoluna devam eden minibüse doğru ateş edip karşılık verdiği yansıyor. Saldırganların ateş etmesi sonucu kadının yaralanarak yere yığıldığı ve arkadaşlarının onu kucaklayarak götürdüğü görüntülerde görülüyor.

Görüntü Dökümü:

---------------

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Bekleyenlere doğru minibüsten ateş edilmesi

-Bekleyenlerden birinin belindeki silahı çıkararak karşılık vermeye çalışması

-Kadının yaralanarak yere yığılması

-Arkadaşlarının kadını kucaklayarak götürmesi

AKTÜEL

-------

Olaya ilişkin arşiv görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 07:58 Kaynak: DHA

DHA, Gaziosmanpaşa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Alkollü İçecek Fabrikası Alev Alev Yandı Tuzla'da, Tersanedeki Bir Gemide Yangın Çıktı! 8 Kişi Yaralandı

CHP Parti Binasına Kilit Vuran İlçe Yönetimi, CHP'li Başkan Adayı ve Partilileri Sokakta Bıraktı CHP PM Üyesi Haluk Pekşen Açıkladı: Şerdil Dara Odabaşı Yeniden Değerlendirilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 20:31:58. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziosmanpaşa'daki Silahlı Saldırı Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]