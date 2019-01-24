Gaziosmanpaşa'daki Silahlı Saldırının Kadına Yönelik Olduğu Ortaya Çıktı

Gaziosmanpaşa'da bir rezidansın önünde binaya giriş yapan kişilere silahlı saldırı gerçekleştirilmiş ve bir kişi 2 yerinden yaralanmıştı.

Gaziosmanpaşa'da bir rezidansın önünde binaya giriş yapan kişilere silahlı saldırı gerçekleştirilmiş ve bir kişi 2 yerinden yaralanmıştı. Gerçekleştirilen saldırının rezidansta oturan bir kadına yönelik olduğu ortaya çıktı.



Olay, Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde yer alan bir rezidansın girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oturduğu sitenin girişine gelen Güler Ç. ve arkadaşı, içeriye gireceği esnada bir otomobil girişe yanaştı. Güler Ç'nin yanındaki erkek arkadaşı gelen aracı iddiaya göre tanıyıp silahını çekti. Silahın tutukluk yapması üzerine adam kendisini yere atarken, Güler Ç. ise araçtan açılan ateş sonucu 2 yerinden yaralandı. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler plakası alınamayan otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Güvenlik şeridi çeken olay yeri inceleme ekipleri ise olay yerinden delil ve güvenlik kamerası çalışması yaptı.



Öte yandan, sitenin giriş kapısındaki camların kırıldığı da görüldü.



Polis, saldırıyı gerçekleştirerek olay yerinden kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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