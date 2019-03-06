Son Dakika Haberleri: Gaziosmanpaşa'daki Silahlı Saldırının Zanlısı Tutuklandı

Gaziosmanpaşa'daki Silahlı Saldırının Zanlısı Tutuklandı

1 saat önce

Gaziosmanpaşa'da cipin içinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen iş adamı Fırat Yıldırım'ın (44) katil zanlısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Gaziosmanpaşa'da cipin içinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen iş adamı Fırat Yıldırım'ın (44) katil zanlısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 17 Aralık'ta Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1058. Sokak'ta 34 LV 0844 plakalı cipte uğradığı silahlı saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede Fırat Yıldırım'ın hayatını kaybetmesine ilişkin yürüttüğü çalışmada olayda silahı kullandığı öne sürülen şüpheli Aşık B'yi (45) kaçtığı İzmir'de yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Aşık B. tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:52 Kaynak: AA

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