Gaziosmanpaşa'daki Silahlı Saldırıyla İlgili 1 Kişi İzmir'de Yakalandı

İstanbul DHA - GAZİOSMANPAŞA'da, Fırat Yıldırım'ın cipin içinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesiyle ilgili İzmir'de gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İstanbul DHA - GAZİOSMANPAŞA'da, Fırat Yıldırım'ın cipin içinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesiyle ilgili İzmir'de gözaltına alınan kişi tutuklandı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 17 Aralık 2018'de Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1058. Sokak'ta Fırat Yıldırım (44)'ın cipte uğradığı silahlı saldırı sonucu ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada şüpheli Aşık B.'yi (45) kaçtığı İzmir'de yakaladı.



Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Aşık B.'nin, cinayeti işlediğini kabul ettiği öğrenildi,



Aşık B. akrabası Vefadin K.'nin, Fırat Yıldırım'dan 800 bin lira alacağı olduğunu, kendisinin de parayı tahsil edebileceğini söylediği öğrenildi. Aşık B.'nin, olay günü kiraladıkları araçla yanında akrabaları Yunus K. ve Halil İbrahim A. ile Yıldırım'ı takip ettikleri ve aracına binerken yanındaki tabancayla ateş edip olay yerinden kaçtıklarını anlattığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aşık B. tutuklandı. Olayın ardından gözaltına alınan Vefadin K, kardeşi Yunus K. ve Halil İbrahim A. da tutuklanmıştı.





Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, 8 Bin Personel Alacak

Manisa'da Yolcu Otobüsü TIR'a Çarptı: 2'si Ağır 20 Yaralı

Fren yerine Gaza Bastı, Çarptığı Kadınla Birlikte Bahçeye Uçtu

Motosiklet Sürücüsü Seyir Halindeyken Benzin Doldurdu