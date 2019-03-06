Son Dakika Haberleri: Gaziosmanpaşa'daki Silahlı Saldırıyla İlgili 1 Kişi İzmir'de Yakalandı

Gaziosmanpaşa'daki Silahlı Saldırıyla İlgili 1 Kişi İzmir'de Yakalandı

23 dakika önce

İstanbul DHA - GAZİOSMANPAŞA'da, Fırat Yıldırım'ın cipin içinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesiyle ilgili İzmir'de gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Gaziosmanpaşa'daki Silahlı Saldırıyla İlgili 1 Kişi İzmir'de Yakalandı, System.String[]
İstanbul DHA - GAZİOSMANPAŞA'da, Fırat Yıldırım'ın cipin içinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesiyle ilgili  İzmir'de gözaltına alınan kişi tutuklandı. 

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 17 Aralık 2018'de Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1058. Sokak'ta Fırat Yıldırım (44)'ın cipte uğradığı silahlı saldırı sonucu ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada şüpheli Aşık B.'yi (45) kaçtığı İzmir'de yakaladı.

Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Aşık B.'nin, cinayeti işlediğini kabul ettiği öğrenildi,

Aşık B.  akrabası Vefadin K.'nin, Fırat Yıldırım'dan 800 bin lira alacağı olduğunu, kendisinin de parayı tahsil edebileceğini söylediği öğrenildi. Aşık B.'nin, olay günü kiraladıkları araçla yanında akrabaları Yunus K. ve Halil İbrahim A. ile Yıldırım'ı takip ettikleri ve aracına binerken yanındaki tabancayla ateş edip olay yerinden kaçtıklarını anlattığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aşık B. tutuklandı. Olayın ardından  gözaltına alınan Vefadin K, kardeşi Yunus K. ve Halil İbrahim A. da tutuklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:38 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Fırat Yıldırım, İzmir, Güncel
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