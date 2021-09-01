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Gaziosmanpaşa Belediyesi'dEn ücretsiz "Metropolitan Okul Olgunluk Testi" - Son Dakika

Gaziosmanpaşa Belediyesi'dEn ücretsiz "Metropolitan Okul Olgunluk Testi"

01.09.2021 13:07
Gaziosmanpaşa Belediyesi'dEn ücretsiz

Gaziosmanpaşa Belediyesi'dEn ücretsiz "Metropolitan Okul Olgunluk Testi" Gaziosmanpaşa, bu yıl "Metropolitan Okul Olgunluk Testi"ni uygulamaya soktu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi'dEn ücretsiz "Metropolitan Okul Olgunluk Testi"

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa, bu yıl "Metropolitan Okul Olgunluk Testi"ni uygulamaya soktu. İlkokula başlayacak olan çocukların okula hazır olup olmadıkları ücretsiz test yapılarak belirlendi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilkokula başlayacak olan 5-6 yaş grubu çocukların okula hazır olup olmadıklarını tespit etmek amacıyla "Metropolitan Okul Olgunluk Testi"ni uygulamaya başladı. Belediye tarafından ücretsiz bir şekilde yapılmaya başlanan teste aileler yoğun ilgi gösterdi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Aile Danışma Merkezi'nde görevli alanında uzman, klinik psikologlar tarafından 5-6 yaş grubu çocuklara uygulanan test, okuma olgunluğu ve sayı olgunluğu noktasında toplam 6 testten ve 100 maddeden oluşuyor. Uzman personelce, birebir uygulanan testin ortalama süresi 24 dakika sürerken, test sonunda ailelere detaylı bilgi verilerek, çocuğun eksik yönleri noktasında destek sağlanıyor.

Klinik Psikolog Firdevs Usta, "5-6 yaşındaki çocuklara uygulanan bir test. Genellikle çocukların okula 1'inci sınıfa uygun olmadıkları konusu hakkında bize bir bilgi verir ve bununla birlikte hazır olan çocukların da bir takım eksiklikler varsa bunlar hakkında ebeveynleri bilgi sahibi eder. Zihinsel, bedensel ve sosyal anlamda çocuk gerçekten okumaya hazır mı değil mi bu konuda bilgi sunmakta" açıklamasında bulundu.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'ya teşekkürlerini sunan veli Canan Akçay, " Bilgi Evleri'nde bir formda ve belediyenin sitesinde gördüm. En azından okul öncesinde bir hazırlık olarak kızımı nasıl hazırlarım adı altında çocuğun durumunu öğrenmek iyi bir şey. 1'inci sınıfa bir alt yapı olarak en azından bir bakıp çocuğu hazırlayabilirim, öğretmeni ile diyalog halinde olabilirim" dedi.

Çocuk Gelişimci olduğunu söyleyen veli Tuğba Tural, "Okula başlamaları için çok küçük. Biz de uygun olup olmadıklarını, eksiklerini tespit edelim ona göre yönlendirelim dedik. Hem öğretmeni bilgilendiririz diye düşündüm. Daha önce duydum, belediyemizin başlamış olmasına çok sevindim. Testi biliyordum, duydum, sağ olsunlar çabuk randevu verdiler" şeklinde konuştu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi'dEn ücretsiz Metropolitan Okul Olgunluk Testi
Gaziosmanpaşa Belediyesi'dEn ücretsiz Metropolitan Okul Olgunluk Testi
Gaziosmanpaşa Belediyesi'dEn ücretsiz Metropolitan Okul Olgunluk Testi
Gaziosmanpaşa Belediyesi'dEn ücretsiz Metropolitan Okul Olgunluk Testi
Gaziosmanpaşa Belediyesi'dEn ücretsiz Metropolitan Okul Olgunluk Testi
Gaziosmanpaşa Belediyesi'dEn ücretsiz Metropolitan Okul Olgunluk Testi
Gaziosmanpaşa Belediyesi'dEn ücretsiz Metropolitan Okul Olgunluk Testi
Gaziosmanpaşa Belediyesi'dEn ücretsiz Metropolitan Okul Olgunluk Testi
Gaziosmanpaşa Belediyesi'dEn ücretsiz Metropolitan Okul Olgunluk Testi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gaziosmanpaşa Belediyesi'dEn ücretsiz 'Metropolitan Okul Olgunluk Testi' - Son Dakika


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