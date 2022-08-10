Gaziosmanpaşa'da uyuşturucuyla mücadele uygulaması

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Sarıgöl Mahallesinde uyuşturucuyla mücadele uygulaması gerçekleştirdi. 191 polisin görev aldığı uygulama ise dronla havadan görüntülendi.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Özel Harekat Polisleri, Çevik kuvvet, Narkotik Şube, Güvenlik Şube, Önleyici Hizmetler Şube, Mali Şube, Organize Şube ve Kaçakçılık Şube ekiplerinin katılımıyla Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesinde uygulama yapıldı. Uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamada mahalle girişlerine kurulan noktalarda, ekipler şüphelendikleri araçları ve şahısları durdurarak üst araması ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. 191 polis memuru ve ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamanın 15.00'de başladığı ve gece 03.00'e kadar süreceği öğrenildi. Denetimlere Belçika Kurdu cinsi K9 narkotik köpeği Hanna da katılarak araçlarda arama yaptı. Denetimler ise dronla havadan görüntülendi. - İSTANBUL