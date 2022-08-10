Gaziosmanpaşa'da uyuşturucuyla mücadele uygulaması - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziosmanpaşa'da uyuşturucuyla mücadele uygulaması

10.08.2022 22:30
Gaziosmanpaşa'da uyuşturucuyla mücadele uygulaması

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Sarıgöl Mahallesinde uyuşturucuyla mücadele uygulaması gerçekleştirdi.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Sarıgöl Mahallesinde uyuşturucuyla mücadele uygulaması gerçekleştirdi. 191 polisin görev aldığı uygulama ise dronla havadan görüntülendi.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Özel Harekat Polisleri, Çevik kuvvet, Narkotik Şube, Güvenlik Şube, Önleyici Hizmetler Şube, Mali Şube, Organize Şube ve Kaçakçılık Şube ekiplerinin katılımıyla Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesinde uygulama yapıldı. Uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamada mahalle girişlerine kurulan noktalarda, ekipler şüphelendikleri araçları ve şahısları durdurarak üst araması ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. 191 polis memuru ve ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamanın 15.00'de başladığı ve gece 03.00'e kadar süreceği öğrenildi. Denetimlere Belçika Kurdu cinsi K9 narkotik köpeği Hanna da katılarak araçlarda arama yaptı. Denetimler ise dronla havadan görüntülendi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
GAZİOSMANPAŞA'DA UYUŞTURUCU DENETİMİ GAZİOSMANPAŞA'DA UYUŞTURUCU DENETİMİ
Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, Hisarcık, Narkotik, Sarıgöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziosmanpaşa'da uyuşturucuyla mücadele uygulaması - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:28 Ukrayna-Rusya tahıl anlaşmasında Türkiye'ye yüzde 25 indirim iddiasına BM'den yalanlama geldi
21:20 Ahmet Çakar'ın söylediği video ortaya çıktı! Erden Timur ile tarikat lideri yan yana görülüyor
20:53 Afyonkarahisar'da sivil eğitim uçağının düştüğü bildirildi! Yaralılar var
20:52 Uzun namlulu silahla iş yerleri tarandı! Esnaf da karşılık verince çatışma çıktı
20:20 İçişleri Bakanlığı'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında açıklama: Açıklamazsan suç duyurusunda bulunacağız
21:06 CHP'li Mahmut Tanal'a beklemediği yanıt! At arabasından inmesi sosyal medyanın gündemine oturdu
19:41 Slovenya lideri Pahor ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atacağımız pek çok ortak adım olduğu kanaatindeyim
19:02 Muazzez Ersoy'a 180 bin euroluk doğum günü hediyesi! Kimin verdiğini söylemedi
18:42 Altın ve başlık parası ile kayıplara karışan sahte gelin yakayı ele verdi
18:27 İstanbullular dikkat! Özellikle 5 ilçe için sağanak yağış uyarısı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 22:31:21. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da uyuşturucuyla mücadele uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement