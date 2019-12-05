Son Dakika Haberleri: Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesinde yolcu minibüsü, ticari araç ve otomobilin karıştığı kazada...
Son Dakika 3. Sayfa Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesinde yolcu minibüsü, ticari araç ve otomobilin karıştığı kazada... - Son Dakika

Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesinde yolcu minibüsü, ticari araç ve otomobilin karıştığı kazada...

6 saat önce

Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesinde yolcu minibüsü, ticari araç ve otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesinde yolcu minibüsü, ticari araç ve otomobilin karıştığı kazada..., System.String[]

Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesinde yolcu minibüsü, ticari araç ve otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:57 Kaynak: İHA
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