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Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesinde yolcu minibüsü, ticari araç ve otomobilin karıştığı kazada...
6 saat önce
Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesinde yolcu minibüsü, ticari araç ve otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:57 Kaynak: İHA
Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesinde yolcu minibüsü, ticari araç ve otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL
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