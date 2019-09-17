Gaziosmanpaşa Kaymakamı dehşet olayla ilgili açıklama yaptı

Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, bugün ilçede yaşanan silahlı saldırılarda yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti. 4 ayrı noktada yaşanan saldırılar hakkında açıklamada bulunan Hatipoğlu, "Polis ekipleri yakalamasaydı muhtemelen bunlar devam edecekti" dedi.

Gaziosmanpaşa Vefa Sokak, Cami Sokak, Dirsek Sokak ve Karlıtepe Mahallesi Bülbüldere Caddesi'nde bugün akşam saatlerinde peş peşe silahlı saldırılar gerçekleşti. 2 saldırgan yeşil renkli bir motosikletle girdikleri sokaklarda vatandaşların üzerine kurşun yağdırdı. Sebebi henüz belirlenemeyen saldırılarda 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken saldırganlar kısa sürede yakalandı.

Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, özel bir hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret etti. Kaymakam Hatipoğlu ziyaretin ardından basın mensuplarına saldırılarla ilgili açıklamada bulundu.

"BİRİSİ MOTOSİKLETİ KULLANIYOR, DİĞERİ DE ÇEVREYE ATEŞ AÇIYORDU"

Kaymakam Hatipoğlu, "Bu şahıslardan birisi motosikleti kullanıyor, diğeri de çevreye ateş açıyordu. Bunlar çeşitli mahallelerdeki 7 vatandaşın yaralanmasına sebep oluyor. Yaralılardan birisi şuan ameliyata, karın bölgesinde bir yaralanma söz konusu, iyi olacak diye umut ediyoruz. Küçük bir çocukta yaralı ama kurşun yarası olup olmadığı net değil. Sırtında yanık bir yarası söz konusu" şeklinde konuştu.

"YAKALANDIKLARI ZAMAN KARŞILIKLI BİR ÇATIŞMA SÖZ KONUSU"

Saldırganların polisle de çatışmaya girdiğini söyleyen Kaymakam Hatipoğlu, "Polis ekipleri yakalamasaydı muhtemelen bunlar devam edecekti. Ekipler gayretli bir çalışmanın neticesinde bu kişileri ele geçirdiler. Yakalandıkları zaman karşılıklı bir çatışma söz konusu. Ekiplerimiz hem yaralanmadan hem de çevrede farklı bir sıkıntı oluşmadan bu iki kişiyi yakalıyor" ifadelerini kullandı.

Saldırganların çeşitli suçlardan aranan kişiler olduğunu vurgulayan Kaymakam Hatipoğlu, "Kişiler çeşitli suçlardan aranıyor. 6106 sayılı kanuna muhalefetten aramaları olan, yine madde kullanımı ile ilgili ve farklı suçlarla ilgili pek çok aranması ve kayıtları var. Ekiplere üstün çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi ifade etmek isterim" dedi.

(İHA)