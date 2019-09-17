Son Dakika Haberleri: Gaziosmanpaşa Kaymakamı yaşanan saldırılarla ilgili açıklama yapacağını duyurdu
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Gaziosmanpaşa Kaymakamı yaşanan saldırılarla ilgili açıklama yapacağını duyurdu

1 saat önce

Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden, Gaziosmanpaşa'da yaşanan silahlı saldırılar hakkında açıklama yapacağını duyurdu.

Gaziosmanpaşa Kaymakamı yaşanan saldırılarla ilgili açıklama yapacağını duyurdu, System.String[]

Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden, Gaziosmanpaşa'da yaşanan silahlı saldırılar hakkında açıklama yapacağını duyurdu.


Gaziosmanpaşa'da bugün akşam saatlerinde motosikletli ve silahlı 2 saldırgan dehşet saçtı. Sokak ortasında kurşun yağdıran saldırganlar 4 kişiyi yaralayarak kaçtı. Polis ekipleri, 4 ayrı sokakta 4 ayrı saldırı gerçekleştiren şahısları uzun bir kovalamacanın ardından yakaladı. Yaşanan olayın ardından Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu sosyal medya hesabı üzerinden bir duyuru yaptı. Saldırganların ilçe emniyeti tarafında kısa sürede yakalandığını açıklayan Hatipoğlu, konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulunacağını duyurdu. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:52 Kaynak: İHA
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