Son Dakika Haberleri: Gaziosmanpaşa Kaymakamı yaşanan saldırılarla ilgili açıklama yapacağını duyurdu
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Gaziosmanpaşa Kaymakamı yaşanan saldırılarla ilgili açıklama yapacağını duyurdu

9 dakika önce

Gaziosmanpaşa Kaymakamı yaşanan saldırılarla ilgili açıklama yapacağını duyurduİSTANBUL - Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu sosyal medya hesabı üzerinden, Gaziosmanpaşa'da yaşanan silahlı saldırılar hakkında açıklama yapacağını duyurdu.

Gaziosmanpaşa Kaymakamı yaşanan saldırılarla ilgili açıklama yapacağını duyurdu

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu sosyal medya hesabı üzerinden, Gaziosmanpaşa'da yaşanan silahlı saldırılar hakkında açıklama yapacağını duyurdu.

Gaziosmanpaşa'da bugün akşam üzeri saatlerinde motosikletli ve silahlı 2 saldırgan dehşet saçtı. Sokak ortasında kurşun yağdıran saldırganlar 4 kişiyi yaralayarak kaçtı. Polis ekipleri, 4 ayrı sokakta 4 ayrı saldırı gerçekleştiren şahısları uzun bir kovalamacanın ardından yakaladı. Yaşanan olayın ardından Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu sosyal medya hesabı üzerinden bir duyuru yaptı. Saldırganların ilçe emniyeti tarafında kısa sürede yakalandığını açıklayan Hatipoğlu, konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulunacağını duyurdu.

Gaziosmanpaşa Kaymakamı yaşanan saldırılarla ilgili açıklama yapacağını duyurdu

Gaziosmanpaşa, Genel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:28 Kaynak: İHA
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