Gaziosmanpaşa şehitler için yürüdü - Son Dakika

Gaziosmanpaşa şehitler için yürüdü
19 dakika önce
İdlib'de hava saldırısında şehit düşen Mehmetçik için Gaziosmanpaşa'da toplanan yüzlerce kişi slogan atarak yürüyüş yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:32 Kaynak: İHA
İdlib'de hava saldırısında şehit düşen Mehmetçik için Gaziosmanpaşa'da toplanan yüzlerce kişi slogan atarak yürüyüş yaptı.
Gaziosmanpaşa Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, İdlib'deki hava saldırında şehit düşen askerler için Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı. Meydandan caddelere doğru bir süre yürüyen vatandaşlar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. Yoldan geçen araçlar da korna çalarak, yürüyüş yapanlara destek verdi. - İSTANBUL
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