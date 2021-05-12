Gaziosmanpaşa sokaklarında bayram temizliği - Son Dakika

Gaziosmanpaşa sokaklarında bayram temizliği

12.05.2021 15:13

- Gaziosmanpaşa sokaklarında bayram temizliği Virüsü yenerek görev başına dönen temizlik görevlileri sokakları yıkadı Gaziosmanpaşa Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi ilçenin dört bir yanında temizlik seferberliği başlattı.

- Gaziosmanpaşa sokaklarında bayram temizliği

Virüsü yenerek görev başına dönen temizlik görevlileri sokakları yıkadı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi ilçenin dört bir yanında temizlik seferberliği başlattı. İlçeye bağlı mahalleler ve sokaklar arife gününde adeta baştan sonra yıkandı. Temizlik çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında tam 428 gündür sokaklarda görevlerinin başında olan Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne bağlı temizlik ekipleri Ramazan Bayramı öncesi ilçe kapsamında toplu bir temizlik ve dezenfekte çalışması yaparak ilçe sokaklarını bayrama hazır hale getirdi. Yapılan toplu temizlik çalışmaları kapsamında Gaziosmanpaşa'nın tüm sokakları dip köşe yıkanıp temizlendi.

Koronavirüse yakalanarak bir hafta boyunca entübe edildikten sonra iyileşerek görevinin başına dönen temizlik görevlisi Zeki Küçük "428 gündür bütün insanlar olarak bu hastalığı çekiyoruz. Mümkün olduğu kadar temiz insan temiz toplum olmalıyız. Bu hastalıktan ölen yakınlarım da var. Ben kendim de entübe edilerek 8 gün yoğun bakımda yattım. Entübe oldum ve sekiz gün hastanede serum yedim ilaç tedavisi gördüm. Şimdi ise tekrar işimin başına döndüm. Kendimize ve çevremize dikkat etmemiz gerekiyor. Millet yerlere maskeleri çok atıyor.Biz sokakları temiz yapmaya çalışıyoruz. İnsanlardan rica ediyoruz maskeleri yerlere atmasınlar" şeklinde konuştu.

Virüsü atlatarak işinin başına dönen bir diğer görevli Emre Filiz ise "Bugün sokakları temizleyeceğiz, dezenfekte edeceğiz. Girilmedik sokak bırakmayacağız.Ben de bu hastalığı geçirdim. Şimdi işimin başındayım. Allah herkese acil şifalar versin kimseye bu hastalığı yaşatmasın. İnşallah bu virüs de ülkemizden bir an önce gider" dedi.

Gaziosmanpaşa sokaklarında bayram temizliği
Gaziosmanpaşa sokaklarında bayram temizliği
Gaziosmanpaşa sokaklarında bayram temizliği
Gaziosmanpaşa sokaklarında bayram temizliği
Gaziosmanpaşa sokaklarında bayram temizliği
Gaziosmanpaşa sokaklarında bayram temizliği
Gaziosmanpaşa sokaklarında bayram temizliği
Gaziosmanpaşa sokaklarında bayram temizliği
Gaziosmanpaşa sokaklarında bayram temizliği
Gaziosmanpaşa sokaklarında bayram temizliği
Gaziosmanpaşa sokaklarında bayram temizliği
Gaziosmanpaşa sokaklarında bayram temizliği
Gaziosmanpaşa sokaklarında bayram temizliği

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa sokaklarında bayram temizliği - Son Dakika


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