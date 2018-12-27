Son Dakika Haberleri: Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Poliklinik Hizmeti Başladı

Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Poliklinik Hizmeti Başladı

30 dakika önce

Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, poliklinik hizmeti başladı.

Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Poliklinik Hizmeti Başladı, System.String[]
Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, poliklinik hizmeti başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'nun, 5 Nisan'da çıkan yangının ardından sağlık hizmetlerine ara verilen Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Elim yangın felaketinden sonra tadilatı tamamlanma aşamasında olan Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 24 Aralık 2018'de yeniden poliklinik hizmeti vermeye başladı. Tam kapasiteye ise birkaç hafta içerisinde geçilecek." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:22 Kaynak: AA

5 Nisan, Gaziosmanpaşa, Taksim, Güncel
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