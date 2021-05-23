GAZİOSMANPAŞA VE SULTANGAZİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA: 24 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

GAZİOSMANPAŞA VE SULTANGAZİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA: 24 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
23.05.2021 16:29
GAZİOSMANPAŞA ve Sultangazi'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı.
GAZİOSMANPAŞA ve Sultangazi'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemece tutuklanan şüphelilere düzenlenen operasyon anları da kameraya yansıdı. Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de 19 Mayıs Çarşamba günü "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 2.86 gram sentetik kannabinoid, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 40 adet fişek ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan 24 şüpheli önceki gün sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.
- İstanbul
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