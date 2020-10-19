Gaziosmanpaşa'ya 300 bin metrekare alana spor vadisi inşa edilecek - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'ya 300 bin metrekare alana spor vadisi inşa edilecek

19.10.2020 15:51

Gaziosmanpaşa'ya 300 bin metrekare alana spor vadisi inşa edilecek Gaziosmanpaşa'ya 300 bin metrekare alanlık Spor Vadisi ile her mahallenin yararlanabileceği yeni spor alanları yapılacak.

Gaziosmanpaşa'ya 300 bin metrekare alana spor vadisi inşa edilecek

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'ya 300 bin metrekare alanlık Spor Vadisi ile her mahallenin yararlanabileceği yeni spor alanları yapılacak. Küçükköy'e ise, 20 bin eserlik kütüphanenin yer alacağı Gençlik Merkezi inşa edilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Gaziosmanpaşa Belediyesi arasında imzalanan protokolle ilçeye spor vadisi ile Küçükköy merkeze 20 bin eserlik kütüphanenin yapılacak. Belediyenin toplantı salonunda yapılan imza protokolüne Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ve belediyenin daire müdürleri katıldı. Gaziosmanpaşa'da her yaştan vatandaşın sportif ve kültürel imkanlara daha rahat uluşması için yapılacak spor projesi içinde mahallerde yeni basketbol, futbol sahaları ile tenis kortları kazandırılacak.

300 bin metrekare alan üzerine kurulacak Spor Vadisi'nde açık ve kapalı tenis kortu, 1 adet plaj futbol sahası, 2 adet futbol sahası, 2 adet basketbol sahası, fitness salonu, bisiklet parkuru, 400 metrekare atletizm pisti, kaykay ve paten pisti alanları oluşturulması hedefleniyor. Her yaşa özel spor alanlarının yapılacağı projede eğlence ve dinlenme terasları, otoparklar, uzun atlama sahası, tırmanma duvarı, amfi tiyatro, kültür parkları ve etkinlik alanları da yer alacak. Küçükköy Gençlik Merkezi ise içinde 20 bin kitabın yer aldığı kütüphane, kafeterya, sosyal etkinlik alanı ve yeşil alanlardan oluşacak.

Amaçlarının ilçedeki her gencin spor ve spor faaliyetlerine ulaştırmak olduğunu dile getiren Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Spor ve Gençlik Bakanımızın öncülüğünde, İstanbul'da ve ilçemizde bir spor reformu başladı. Bu kapsamda bugün bizde spor toto genel müdürlüğümüzle ilçemizde beş ayrı kapsamda ve alanda spor yatırımı yapmak için protokol imzaladık. Öncelikle bunun heyecanıyla bu yatırımların hizmete dönüşmesi noktasında hayırlı olmasını diliyorum. Öncelikle gençlerin her bulunduğu alanda bir basket atabilmesi için uygun bulunan noktalara basket potası yerleştiriliyor. Aynı zamanda bunun profesyonel bir spor haline dönüşebilmesi için, profesyonel basketbol sahaları yapılıyor. Tabi ilçemizde henüz bulunmayan farklı spor alanlarında, tenis kortlarını kazandırmak, ayrı bir heyecan ayrı bir coşku mevcut. Kuşkusuz gençlerimizin değişik noktalarda, değişik mekanlarda gençlerimizin tenisle buluşması en az basket sahaları gibi önemli. Bu kapsamda gençlik merkezimizi Küçükköy'ün ortasında gençlerimizin hizmetine sunacağımızı belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Gaziosmanpaşa'ya 300 bin metrekare alana spor vadisi inşa edilecek
Gaziosmanpaşa'ya 300 bin metrekare alana spor vadisi inşa edilecek
Gaziosmanpaşa'ya 300 bin metrekare alana spor vadisi inşa edilecek
Gaziosmanpaşa'ya 300 bin metrekare alana spor vadisi inşa edilecek
Gaziosmanpaşa'ya 300 bin metrekare alana spor vadisi inşa edilecek

Gaziosmanpaşa, basketbol, Küçükköy, Futbol, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'ya 300 bin metrekare alana spor vadisi inşa edilecek - Son Dakika

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