Gaziosmanpaşa yeni camisine kavuştu - Son Dakika

11 ayın sultanı Ramazan ayı öncesi Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'ndeki Paşa Çayırı Cami dualar eşliğinde açıldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesinin destekleri ile Karadeniz Mahallesi'nde deprem riski taşıması nedeniyle yıkılan ve kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edilen Paşa Çayırı Cami, düzenlenen tören ile açıldı. Açılışa katılmak isteyen vatandaşlara HES kodları kontrol edilip ateşleri ölçüldü. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan açılış programı protokol konuşmaları ile devam etti. Konuşmanın sonunda dualar edilip açılış kurdelesi kesildi. İlçedeki hayırsever vatandaşların destekleriyle Gaziosmanpaşa'ya kazandırılan 3 katlı cami, aynı anda bin 500 vatandaşın ibadet etmesine imkan tanırken, kütüphane ve kuran kursu gibi fonksiyonları da bünyesinde bulunduracak.

"Ramazan ayında 4 camiyi ilçemizde hizmete açmış olacağız"

11 ayın sultanı Ramazan ayı öncesi caminin hizmete girmesinin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Güzel eserimizin gün yüzüne çıkmasında katkısı olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Resullullah (S.A.V) efendimizin öncülüğüne örnek olmak münasebetiyle, Hadis-i Şerif'te yer alan, bir mescit yapana cennete evi hazırdır inancıyla her birimizin bu mekanları arttırması gerekmektedir. Yapılan bu çalışmalara desteklerimiz devam edecektir. Ramazan ayında 4 camiyi ilçemizde hizmete açmış olacağız. Önümüzdeki haftalarda ilçemizdeki en büyük caminin açılışını gerçekleştirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

"Camiler bu topraklara Müslümanların vurulmuş birer mührüdür"

Açılışta konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise "Peygamber Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde, bir kişinin camiye mescide ilgisini görürseniz onun mümin, Müslüman olduğuna şehadet edebilirsiniz buyurmuşlardır. Bu muhteşem eserin bugün burada vücut bulmasına vesile olan katkı yapan, destek veren herkesi bu manada biz herkesi gerçek Müslüman olarak kabul ediyoruz. Camiler bu topraklara Müslümanların vurulmuş birer mührüdür" dedi. - İSTANBUL