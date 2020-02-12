Gaziosmanpaşalı çocukların buz pateni eğlencesi - Son Dakika

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı'na kurulan ücretsiz buz pistinde çocuklar hem buz pateni sporu ile tanışıyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor.



Geçtiğimiz yıl yüzlerce çocuğu buz pistinde buluşturan Gaziosmanpaşa Belediyesi, bu yıl da buz pateni keyfini ilçede yaşatmaya devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı'nda kurulan buz pisti vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Ücretsiz buz pateni seanslarına katılan çocuklar bir yandan gönüllerince eğlenirken bir yandan da buz pateni sporunu daha yakından tanıma imkanı buluyor. 7 yaş ve üzeri tüm Gaziosmanpaşalıların katılabildiği etkinlikte ilk kez buz pateni deneyimi yaşayan çocuklara pistte 2 uzman eğitimci eşlik ediyor. Eğitimciler seans öncesi çocuklara buz pateni ile ilgili temel eğitim veriyor. Pistte gerekli malzemeler ise seans süresince Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından ücretsiz olarak veriliyor. Gaziosmanpaşa'da buz pateni keyfi 29 Şubat Cumartesi gününe kadar haftanın 7 günü 10.00-17.00 saatleri arasında devam edecek. Sabah okula giden öğrenciler okul çıkışından sonra gittikleri buz pateninde eğlenceli zaman geçiriyorlar.



"Öğrenciler burada keyifli vakit geçiriyor"



Tüm vatandaşların buradan faydalanabileceğini belirten Buz Pateni Eğitmeni Sümeyye Yalçın, "Gaziosmanpaşa'nın tüm öğrencileri, büyükler, 7 yaş üzeri tüm öğrencileri ağırlıyoruz burada. Öğrenciler burada keyifli vakit geçiriyor. Sadece Gaziosmanpaşalılar değil diğer ilçelerimizden de gelen çok insan oluyor. Ben de eğitmen olarak onlara nasıl kayacaklarını öğretiyorum. Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum çocuklara bu imkanı sundukları için" dedi.



Öğrencilerden Umut Özdoğan, "Burada oyun oynuyoruz, eğleniyoruz, çok keyifli vakit geçiriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL