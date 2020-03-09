Gaziosmanpaşalı sporcular Hırvatistan'da Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
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Gaziosmanpaşalı sporcular Hırvatistan'da Türkiye'yi temsil edecek

7 saat önce

Gaziosmanpaşalı sporcular, Nisan ayında Hırvatistan'daki Uluslararası Gençler Badminton Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

Gaziosmanpaşalı sporcular Hırvatistan'da Türkiye'yi temsil edecek, System.String[]

Gaziosmanpaşalı sporcular, Nisan ayında Hırvatistan'daki Uluslararası Gençler Badminton Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.


Ankara'da yer alan Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen 19 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Turnuvaya katılan 610 sporcu Nisan ayında Hırvatistan'da gerçekleştirilecek olan Uluslararası Gençler Badminton Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edebilmek için madalya mücadelesi verdi. Turnuvanın 5 kategorisinde de mücadele eden Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü Badminton sporcuları 4 kategoride kürsüde yer almayı başardı.


4 kategoride madalya geldi


Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü'nde; Tek Bayanlar kategorisinde Zeynep Akdeniz 1'inci olarak altın madalya alırken, Tek Erkekler kategorisinde Hasan Berkay Günbaz ve Barış Özkan 3'üncülüğü paylaştı. Çift Erkekler kategorisinde Hasan Berkay Günbaz, Nurullah Saraç (Ankara) ile birlikte Türkiye 1'incisi oldu. Karışık Çiftler de ise Yunus Emre Karakaş ve Zeynep Akdeniz Türkiye 2'ncisi olarak gümüş madalya elde etti. Ayrıca Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü takım ve antrenör sıralamalarında da Türkiye 2'ncisi olma başarısını elde etti. - İSTANBUL

Hırvatistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:00 Kaynak: İHA
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