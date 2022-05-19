Gaziosmanpaşalılar 19 Mayıs coşkusunu İkilem konseriyle yaşadı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşalılar 19 Mayıs coşkusunu İkilem konseriyle yaşadı

19.05.2022 23:12

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi. Fener Alayı yürüyüşüyle başlayan etkinlik grup İkilem konseriyle son buldu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi. Gaziosmanpaşa Ortaokulu'ndan Fener Alayı yürüyüşüyle başlayan etkinlik grup İkilem konseriyle son buldu. Etkinliğe Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Gaziosmanpaşa Meydanı'nda sahne alan grup İkilem, sevilen şarkılarını konsere katılan vatandaşlar için seslendirdi.

"19 Mayıs'ı tüm Gaziosmanpaşa halkımızla birlikte coşkuyla kutluyoruz"

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Gaziosmanpaşalılarla birlikte coşkuyla kutladıklarını dile getiren Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Her şeyden önce çocuklarla mutlu olmak dünyanın en güzel şeyi. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu sebeple biz tüm Gaziosmanpaşa halkımızla birlikte sokaktayız. Fener Alayı yürüyüşü yapacağız. Dünyanın hiçbir ülkesinde sadece gençlere yönelik bir bayram olmadığını biliyoruz. Biz ülkemizde gençler ve tüm halkımızla birlikte bu bayramı coşkuyla kutluyoruz. Tüm halkımızla birlikte bugün gençlerimizin coşkusuna ortak olmak için Gaziosmanpaşa Meydanı'ndayız" ifadelerini kullandı.

"Bayramı coşkuyla kutluyoruz"

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için konsere gelen İrem Palabıyık, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda konsere geldiğimiz için mutluyuz. Bayramı coşkuyla kutluyoruz. Bu etkinliği düzenleyen Gaziosmanpaşa Belediyesine teşekkür ederiz. Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.

"Arkadaşımla geldik, çok mutluyuz"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle andıklarını belirten Elvan Görmez ise, "Arkadaşımla birlikte konsere geldik. Çok mutluyuz. Bu bayramı bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Gaziosmanpaşa Belediyemize de Başkanımıza da çok teşekkür ederiz" dedi. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşalılar 19 Mayıs coşkusunu İkilem konseriyle yaşadı
Gaziosmanpaşalılar 19 Mayıs coşkusunu İkilem konseriyle yaşadı
Gaziosmanpaşalılar 19 Mayıs coşkusunu İkilem konseriyle yaşadı
Gaziosmanpaşalılar 19 Mayıs coşkusunu İkilem konseriyle yaşadı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Gaziosmanpaşalılar 19 Mayıs coşkusunu İkilem konseriyle yaşadı - Son Dakika


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