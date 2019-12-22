Gaziosmanpaşalılar kestaneye doydu - Son Dakika
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Gaziosmanpaşalılar kestaneye doydu

6 saat önce

Gaziosmanpaşa'da ilk kez düzenlenen Kestane Festivali'nde vatandaşlar kestaneye doydu.

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Gaziosmanpaşa'da ilk kez düzenlenen Kestane Festivali'nde vatandaşlar kestaneye doydu. Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar kestane alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.


Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Sinop Dernekleri Federasyonu (SİNDEF) işbirliğinde Gaziosmanpaşa Meydanı'nda Kestane Festivali düzenlendi. Etkinliğe TBMM İdare Amiri İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve binlerce vatandaş katıldı. 2 ton pişmiş kestanenin dağıtıldığı festivalde Gaziosmanpaşalılar kestaneye doydu. Başkan Usta da tezgahın başına geçerek vatandaşlara kestane ikram etti. Festival kapsamında sahne alan yöresel şarkıcılar ve davul zurna gösterisi eşliğinde Gaziosmanpaşalılar keyifli bir pazar günü geçirdi.


"Her ne kadar hava soğuk olsa da sizlerle birlikte daha sıcak bir ortam oluştu"


Kestane Festivali'ni ilk kez denediklerini dile getiren Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Biz dernek başkanımızla Sinoplular Günü'nde kestane yemeye gittik. O gün çok yoğundu. Çok fazla fırsat bulamadık. Dedik ki bizim Gaziosmanpaşa'da yaşayan hemşehrilerimizin de bu lezzeti tatması gerekiyor. Gaziosmanpaşa'ya Sinop'tan kestane getirelim dediler. Biz de ev sahipliği yapalım dedik. Her ne kadar hava soğuk olsa da sizlerle birlikte daha sıcak bir ortam oluştu. Bu meydanlarda çok kez farklı organizasyonlara ev sahipliği yapmaya çalıştık ama Kestane Festivali'ni ilk kez deniyoruz. Hava soğuk çünkü kestane soğuk havada yenir, daha lezzetli olur. Bugün de tam isabet olmuş " diye konuştu.


Sinop'un şeker kestanesinin meşhur olduğunu ifade eden kestaneci Bülent Çelik, "Her sene olduğu gibi bu sene de kestanemizi ikram ediyoruz. 'Yemeyen kalmasın' diyerek dağıtımını yapıyoruz. Kestanede önemli olan düzgünce çizilmesi. Çizik tarafını önce ateşe koyuyoruz. İki dakika sonra çeviriyoruz. Güzelce açılıyor. Kestanede Sinop'un şeker kestanesi meşhurdur" şeklinde konuştu.


Vatandaşlar festivalden memnun


Çocukları için sırada beklediğini söyleyen Nisa Nur ise, "Çocuklar kestaneyi çok istiyorlardı. Çok seviyorlar. Ben Bursa'nın kestanesi meşhur diye biliyorum. Belediye başkanımızdan memnunuz. Festival için kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.


Kestanenin sıcak yenmesini tavsiye eden Ahmet Furkan Ertuğrul, "Burada kestane sırası bekliyorum. Kestane yiyeceğim. Bayağı kalabalık. Kestane sıcak olacak. Tavsiye ederim. Gaziosmanpaşa Belediyesine teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL

Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:56 Kaynak: İHA
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