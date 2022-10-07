İstanbul'da 2 otobüsün arasında sıkışan İETT şoförü feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika
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İstanbul'da 2 otobüsün arasında sıkışan İETT şoförü feci şekilde hayatını kaybetti

07.10.2022 01:25
İstanbul'da 2 otobüsün arasında sıkışan İETT şoförü feci şekilde hayatını kaybetti

Gaziosmanpaşa'da İETT peronunda otobüsün radyatörüne su dolduran şoför İrfan Tunç, başka bir İETT otobüsünün çarpması sonucu iki otobüs arasında sıkıştı. Yaşanan feci kaza sonrası hastaneye kaldırılan Tunç, yaşamını yitirdi.

İstanbul'da İETT otobüs şoförü İrfan Tunç aracını perona çektikten sonra radyatöre su doldurmak için aracın arkasına geçti. Bu sırada durağa yanaşmaya çalışan İETT otobüs şoförü İlhami Teker, bilinmeyen bir nedenle aracını durduramadı ve İrfan Tunç'a çarptı.

ARAÇLARIN ARASINA SIKIŞTI

Kazayı görenler iki aracın arasına sıkışan Tunç'un yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Tunç'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

İrfan Tunç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tunç'a çarpan Teker ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, İETT, su, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 2 otobüsün arasında sıkışan İETT şoförü feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 2 otobüsün arasında sıkışan İETT şoförü feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika
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