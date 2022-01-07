Gaziosmapaşa'da park halindeki lüks cipin freni boşaldı: Faciadan dönüldü - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da park halindeyken freni boşalan lüks cip, önündeki araca çarptı. Domino etkisiyle 5 aracın karıştığı kazada, araçlardan biri internet kutusunun üzerine çıkarak dururken, kimsenin burnunun kanamadığı olayda faciadan dönüldü.

Olay Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi, 1196 Sokak üzerinde sabah 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halinde bulunan 16 AJS 966 plakalı lüks cipin freni boşaldı. Bir anda hareket eden lüks cip, önünde park halinde bulunan araca çarptı. Domino etkisiyle 5 aracın karıştığı kazada ticari araçlardan biri sokağın başında bulunan internet kutusunu devirerek üzerine çıktı. Yerinden sökülen internet kutusu park halindeki otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve çekici sevk edildi. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, internet hattında da hasar oluştu. - İSTANBUL