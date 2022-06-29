Gazipaşa-Alanya Havalimanı karbon akreditasyonunu aldı - Son Dakika
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Gazipaşa-Alanya Havalimanı karbon akreditasyonunu aldı

29.06.2022 14:37
Gazipaşa-Alanya Havalimanı karbon akreditasyonunu aldı

Gazipaşa-Alanya Havalimanı, ACI Europe tarafından oluşturulan Havalimanı Karbon Akreditasyonu (Airport Carbon Accreditation-ACA) birinci seviye sertifikasını aldı.

Gazipaşa- Alanya Havalimanı, ACI Europe tarafından oluşturulan Havalimanı Karbon Akreditasyonu (Airport Carbon Accreditation-ACA) birinci seviye sertifikasını aldı.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, havalimanı işletmeciliği alanında Türkiye'nin dünyadaki önde gelen markalarından TAV Havalimanları tarafından işletilen Gazipaşa-Alanya Havalimanı, ACI Europe tarafından oluşturulan ve karbon emisyonlarını ortadan kaldırarak iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sunmayı hedefleyen programın ilk seviye gerekliliklerini yerine getirerek sertifika almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları Havalimanı İşletmelerinden Sorumlu Grup Başkanı Kürşad Koçak, şunları kaydetti:

"Havalimanımızda yürüttüğümüz tüm operasyonlarımızda sürdürülebilirliği odağımıza alıyoruz. Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak sorumluluğunda, paydaşlarımız için en yüksek faydayı yaratırken faaliyetlerimizin çevresel etkilerini en aza indirmek üzere çalışıyoruz. İşlettiğimiz tüm havalimanlarını 2030'a kadar karbon nötr ve 2050'ye kadar sıfır emisyon hedefine ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gazipaşa'nın da sertifikasyon almasıyla Türkiye'deki beş havalimanımız ve portföyümüzdeki toplam sekiz havalimanı ACA programına katılmış oldu."

ACA kapsamında TAV'ın işlettiği İzmir Adnan Menderes, Antalya ve Ankara Esenboğa havalimanları karbon nötr seviyesine ulaşmış durumda bulunuyor. Hırvatistan Zagreb ve Tunus Enfidha üçüncü seviye olan "optimizasyon" kategorisinde yer alırken, Tunus Monastir Havalimanı ikinci seviye "azaltma", Milas- Bodrum ve Gazipaşa-Alanya ise giriş seviyesi olan "haritalama" kategorisinde bulunuyor.

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Kaynak: AA

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