Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Kish Air'in ilk seferini su tankı ile karşıladı - Son Dakika

TAV Havalimanları tarafından işletilen Gazipaşa- Alanya Havalimanı, Kish Air'in İran'ın başkenti Tahran'dan gerçekleştirdiği ilk uçuşu törenle karşıladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları tarafından işletilen Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Tahran'dan gelen Kish Air uçağını su tankıyla karşıladı.

Airbus 321 ile düzenlenen uçuşla, 160 yolcu dün saat 19.00'da Gazipaşa-Alanya'ya geldi. Gazipaşa-Alanya'ya ilk kez sefer gerçekleştiren Kish Air, bu rotada yaz ve kış sezonunda her hafta karşılıklı uçuş düzenleyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Gazipaşa Genel Müdürü Ekrem Akgül, Kish Air'in Tahran'dan gerçekleştirdiği ilk uçuşu karşılamaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, "Yolcularımıza güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sunmak için çalışıyoruz. Ülkeler arasındaki uçuş kısıtlamalarının kademeli olarak kalkmasıyla birlikte dış hat trafiğimiz hızlı bir şekilde artmaya başladı ve bu yıl yeni havayolları da portföyümüze katıldı." ifadelerini kullandı.

2021'de Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na 13 havayolu 10 ülkedeki 15 destinasyondan uçuş düzenledi. Gazipaşa-Alanya Havalimanı bu yılın 7 ayında 262 bin yolcuya hizmet verdi.