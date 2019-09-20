Son Dakika Haberleri: Gazipaşa Alanya Havalimanı'na ilk İran uçağı indi
Son Dakika Ekonomi Haber

Gazipaşa Alanya Havalimanı'na ilk İran uçağı indi

1 saat önce

İran'ın başkenti Tahran'dan havalanan Tailwind Havayollarına ait charter uçak sabah 06.50'de Gazipaşa Alanya Havalimanı'na 168 yolcusuyla iniş yaptı.

Gazipaşa Alanya Havalimanı'na ilk İran uçağı indi, System.String[]

İran'ın başkenti Tahran'dan havalanan Tailwind Havayollarına ait charter uçak sabah 06.50'de Gazipaşa Alanya Havalimanı'na 168 yolcusuyla iniş yaptı. Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda su tankı gösterisiyle karşılanan uçaktan inen yolculara çiçek takdim edildi.


Karşılama törenine katılan Gazipaşa Kaymakamı Cemil Öztürk, uçuş hakkında bilgi verdi. Öztürk, "İranlı vatandaşlar da artık Antalya'nın, Alanya'nın, Gazipaşa'nın güzelliklerini görme imkanı olacak. Bildiğiniz gibi Gazipaşa Antalya Havalimanı'nın 11 destinasyonu vardı. İran'la birlikte bu sayı 12'ye çıktı. Bu yıl yaklaşık bu ay itibariyle 850 bin yolcu geldi. Yıl sonuna kadar 1 milyon 100 bin yolcuya ulaşmayı tahmin ediyoruz. Yurt içi ve yurt dışında toplamda 27 noktaya uçuşlarımız var. Buna İran'ı da eklemiş olduk. Bunun iki ülke için de önemli olduğunu düşünüyorum. Buraya hem tatil yapmak için gelenler var hem de Alanya'da Antalya'da ciddi manada İranlı vatandaşlar var. Onların geliş gidişini kolaylaştırmak için hem de tatil yapmaları için güzel bir imkan bu. Ben tekrardan her iki ülkeye de hayırlı olsun diyorum. İnşallah bu ilk uçağımız ama dediğim gibi haftada bir gün cuma günleri uçağımız Tahran'dan 06.50'de havalimanımıza inecek, bir saat sonra da yine Tahran'a geri dönüş yapacak" dedi. - ANTALYA

Gazipaşa, Alanya, Tahran, İran, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'dan Türkiye'ye ortaklaşa uçak üretme teklifi
İstanbul'da ormanı kundaklayan kişi kameralara yakalandı! Polis, şahsı gözaltına aldı İmamoğlu'nun görevden aldığı Yunus Emre Ayözen, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından DHMİ'ye atandı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kapalı Maraş kullanıma açılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 13:47:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazipaşa Alanya Havalimanı'na ilk İran uçağı indi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]