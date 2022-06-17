Yayalaştırılmış bölgede yoğunlaşan ekipler, yaya akışına engel olan araç, motosiklet ve elektrikli bisikletlere yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Gazipaşa Caddesi üzerinde yapılan uygulamada sürücüler uyarıldı. Kurallara uymayanlar hakkında ise cezai işlem başlatıldı. Ekipler, vatandaşların daha rahat ve güvenli bir şekilde rahatça gezebilmeleri adına denetimlerin sıklıkla devam edeceğini kaydetti. - YALOVA

Kaynak: İHA

Yalova Belediyesi, Gazipaşa, Tragger, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gazipaşa Caddesi'nde motosiklet denetimi - Son Dakika

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