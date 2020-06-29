Gazipaşa'da ağacın dalına oğul yapan arılar kovana yerleştirildi - Son Dakika

Gazipaşa ilçesinde ağaç dalında oğul yapan arılar kovana taşındı.

Atatürk Caddesi'nde esnaf, binlerce bal arısının bir ağacın dalında biriktiğini fark etti.

Oğul yapan arılar kısa süreliğine korku ve paniğe neden oldu.

Esnafın durumu bildirdiği bir arıcı gelerek arıları bir çuvala doldurup kovana taşıdı.