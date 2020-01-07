Gazipaşa'da aranan 7 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gazipaşa'da aranan 7 kişi yakalandı - Son Dakika

Gazipaşa'da aranan 7 kişi yakalandı

6 saat önce

Haklarında sahtecilik, kasten yaralama, hakaret ve dolandırıcılık gibi suçlardan aranması olan 7 şahıs yakalandı.

Gazipaşa'da aranan 7 kişi yakalandı, System.String[]

Haklarında sahtecilik, kasten yaralama, hakaret ve dolandırıcılık gibi suçlardan aranması olan 7 şahıs yakalandı.


Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, haklarında "Kasten Yaralama" suçlarından yakalama kararı bulunan M.E.M., A.E.Ş. ve M.E.Ş. isimli yabancı uyruklu şahıslar Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince yakalandı. İşlemlerinin tamamlanmasını müteakip Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheliler, Gazipaşa Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakıldı.


Hakkında "Borçlunun Ödeme Şartını İhlali" suçundan yakalama kararı bulunan S.D. isimli şahsın Türkiye Huzur Uygulaması kapsamında bir iş yerinde Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince yakalandı. İşlemlerinin tamamlanmasını müteakip Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli, Gazipaşa Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakıldı.


Hakkında "Parada Sahtecilik" suçundan yakalama kararı bulunan P.S. de Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince yakalanmış, işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli, Gazipaşa Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.


Hakkında "Bir Adet Ateşli Silah ve Mutat Sayıdaki Mermileri Bulundurma" suçundan yakalama kararı bulunan S.Ü. ise Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince yakalandı. İşlemlerinin tamamlanmasını müteakip Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli, Gazipaşa Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


Hakkında "Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret" suçundan yakalama kararı bulunan D.G. Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince yakalandı, işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli, Gazipaşa Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


Hakkında "Basit Yaralama" suçundan yakalama kararı bulunan Ç.Y. Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince yakalandı. İşlemlerinin tamamlanmasını müteakip çıkarıldığı Gazipaşa Asliye Ceza Mahkemesince serbest bırakıldı.


Hakkında "Dolandırıcılık" suçundan yakalama kararı bulunan B.Y. ise Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince yakalandı, işlemlerinin tamamlanmasını müteakip çıkarıldığı Gazipaşa Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakıldı. - ANTALYA

Gazipaşa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Krediyle tır alan ve satarken dolandırılan aile, hapis cezasıyla bir kez daha sarsıldı
Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek Kadıköy'de hırsızlık şüphelileri polise ateş açtı: 1 polis yaralı Şişli'de korkunç cinayet! Ünlü iş insanının oğlu bıçaklanarak öldürüldü

Son Dakika Haberleri
19:38 Kalın: "(ABD-İran gerilimi) Bizim bu noktada 'arabulucu olalım' gibi bir beklentimiz, talebimiz,... - Son Dakika Haber
19:36 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(İÜ'deki yemek eylemi) Bu konuda zaman kaybı olduğu anlaşılıyor, o... - Son Dakika Haber
19:32 Kalın: "Esed rejimi konusunda pozisyonumuz açık. Suriye'yi demokratik, çoğulcu, barışçıl geleceğe... - Son Dakika Haber
19:30 Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika Haber
19:29 Karasu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika Haber
19:14 Avrupa Birliği'nden Libya açıklaması: Türkiye'nin asker gönderme planını reddediyoruz - Son Dakika Haber
18:51 Kadıköy'de hırsızlık şüphelileri polise ateş açtı: 1 polis yaralı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 19:45:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gazipaşa'da aranan 7 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]