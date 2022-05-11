Gazipaşa'da bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı - Son Dakika

Operasyondan görüntüler Gazipaşa'da bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı
Gazipaşa ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karalar Mahallesi'nde ikamet eden M.G'nin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda şüphelinin evinin bahçesine ektiği 52 kök Hint keneviri ve 100 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.G. hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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