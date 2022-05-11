Gazipaşa'da bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı - Son Dakika
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Gazipaşa'da bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı

11.05.2022 11:20

Operasyondan görüntüler Gazipaşa'da bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı Gazipaşa ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Operasyondan görüntüler Gazipaşa'da bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı

Gazipaşa ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karalar Mahallesi'nde ikamet eden M.G'nin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda şüphelinin evinin bahçesine ektiği 52 kök Hint keneviri ve 100 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

Gazipaşa'da bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı
Gazipaşa'da bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı
Gazipaşa'da bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı
Gazipaşa'da bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Gazipaşa'da bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı - Son Dakika
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