Gazipaşa'da bahçeye Hint keneviri eken şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Gazipaşa'da bahçeye Hint keneviri eken şüpheliler yakalandı

31.05.2022 10:25
Gazipaşa'da bahçeye Hint keneviri eken şüpheliler yakalandı

Gazipaşa ilçesinde bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheliler, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Gazipaşa ilçesinde bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheliler, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güney Mahallesi Nohutyeri mevkiinde R.T. ve oğlu Y.T'nin bahçelerinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda şüphelilerin evinin bahçesine ektiği 72 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.T. ve oğlu Y.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazipaşa'da bahçeye Hint keneviri eken şüpheliler yakalandı - Son Dakika


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