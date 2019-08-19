Gazipaşa'da bir zeytinlik ile 4 sera yandı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki çıkan yangında bir tarım arazisi ve 4 sera zarar gördü.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:32 Kaynak: AA
'nın Gazipaşa
ilçesindeki çıkan yangında bir tarım arazisi ve 4 sera zarar gördü. Yenimahalle
mevkisindeki zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler yakındaki seralara sıçradı. Antalya Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesine mahalle sakinleri de yardımcı oldu.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında 40 kadar zeytin ağacı ile 4 cam sera zarar gördü.
Yangına müdahale eden vatandaşlardan Eren Uysal, yangının yerleşim alanına sıçramadan kontrol altına alınmasına sevindiklerini söyledi.
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