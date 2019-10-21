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Son Dakika Güncel Gazipaşa'da Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali

Gazipaşa'da Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali

1 saat önce

Antalya'da "Gazipaşa" isminin ilçeye verilişinin yıl dönümünde, Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali düzenlendi.

Gazipaşa'da Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali, System.String[]

Antalya'da "Gazipaşa" isminin ilçeye verilişinin yıl dönümünde, Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali düzenlendi.

Adını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Gazi paşa" unvanından alan ilçedeki festival, kortej yürüyüşüyle başladı.

Gazipaşa Kaymakamı Cemil Öztürk, bu yıl 10'uncusu düzenlenen festivalin hem ilçenin hem de yetiştirilen ürünlerin tanıtımına katkı sağladığını söyledi.

Gazipaşa'nın tarım için çok önemli bir ilçe olduğunu dile getiren Öztürk, "Gazipaşa her ne kadar sahilde kurulan bir kasaba olsa da turizmden çok meyve ve sebzeciliğe dayalı bir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ile ayakta durmaktadır." dedi.

Öztürk, son yıllarda ilçede 20'ye yakın tropikal meyvenin ticaretinin yapılmaya başladığını belirtti.

Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği festivale, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, vatandaşlar ve ilçede bulunan yabancı turistler de katıldı.

Gazipaşa, Antalya, Nar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:24 Kaynak: AA
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