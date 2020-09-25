Denizdeki hortumu görüntüleyen Uysal: Bir anda siyah bulutlar gökyüzünü kapladı - Son Dakika

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Koru Mahallesi'ndeki sahilin yaklaşık 500 metre açıklarında, saat 12.00 sıralarında çıkan hortum, fener mesire yerinde olan Cumhur Uysal tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi. Cumhur Uysal, saat 11.00-11.30 gibi mesire alanına geldiğini belirterek, şöyle dedi: "Sabah hava çok güzeldi. Ama 11.30 gibi bir anda siyah bulutlar gökyüzünü kapladı. Sosyal medyada da bazı arkadaşlar Alanya'da yağmur olduğuna dair paylaşımlar yapmış. Burada da böyle bir şey olacağını tahmin ettim. Saat 11.30 gibi küçük bir hortum başladı. Daha sonra ikisi Anamur tarafına doğru ilerledi. Biri üzerimize doğru gelmeye başladı. Bayağı büyük bir hortumdu. Bize doğru yaklaştı. Hatta arkadaşlar arabaları kaldırmaya başladılar. Ortalığı topladılar. Sahile yaklaşık 100 metre kala da Allah'tan kayboldu gitti. Öyle bir korku yaşadık."