Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde rutin yol kontrolleri sırasında durdurulan şehirlerarası otobüste, narkotik köpeğiyle birlikte gerçekleştirilen arama sonucunda otobüs içerisinde bulunan bir şahsın çantasında 54 gram esrar ele geçirildi.
Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gazipaşa ilçesi Güney Yol Kontrol Noktasında 6 Ağustos tarihinde M.N. isimli seyahat firmasına ait otobüste İl Jandarma Komutanlığı köpeği ile birlikte icra edilen önleme aramasında H.Y. isimli şahsa ait çanta içerisinde yaklaşık 54 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Gazipaşa'da durdurulan yolcu otobüsünde esrar ele geçirildi - Son Dakika