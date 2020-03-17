Gazipaşa'da fırtına sahildeki büfe ve seralara zarar verdi - Son Dakika

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak, sahildeki büfeye zarar verdi. Şiddetli rüzgar nedeniyle seraların plastik örtüleri de yırtıldı.

?Gazipaşa'da son günlerde yaz aylarını aratmayan hava, yerini şiddetli rüzgar ve yağışa bıraktı. Gece başlayan fırtına ve yağış nedeniyle Selinus Sahili kenarındaki Gazipaşa Belediyesi'ne ait büfe hasar gördü. Büfenin önünde bulunan kameriyelerin çatıları uçarken, sandalye ve masalar çevreye savruldu. Gazipaşa'da etkili olan fırtına tarım alanlarında da hasar oluşturdu. Aydıncık, Beyobası ve Çalıpınar mahallelerinde seraların plastik örtüleri yırtıldı. Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, "İlçede gece başlayan sağanak ve fırtına bazı seralarda zarara neden oldu. Çiftçilerimiz ilk sezonlarında yine böyle bir doğal afetle zarar görmüşlerdi. Şimdi ikinci ekim yaptılar yine fırtınadan zarar gördüler. Çiftçilerimiz çok mağdur oldu. Biz de zarar gören çiftçilerimizi ziyaret ediyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.