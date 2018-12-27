Gazipaşa'da Hortum, İşletmede Zarara Neden Oldu
54 dakika önce
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Selinus Sahili açıklarında deniz üzerinde oluşan hortum sahil kenarındaki bir işletmede maddi hasara neden oldu.
ANTALYA'nın Gazipaşa
ilçesinde Selinus Sahili açıklarında deniz üzerinde oluşan hortum sahil kenarındaki bir işletmede maddi hasara neden oldu.
Gazipaşa'da sabah 11.00 sıralarında etkili olan sağanakla birlikte Selinus Sahili açıklarında deniz üzerinde hortum oluştu. Sahilde doğru ilerleyen hortum bir işletmede maddi zarara neden oldu. İşletmenin denize bakan tarafındaki camlar kırılarak etrafa saçıldı.
Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik
, olay yerine gelerek inceleme yaparken, büfe işletmecisine 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Başkan Çelik, can kaybının yaşanmamış olmasının sevindirici olduğunu söyledi.
İşletme sahibi Ümit Demiral da denizde oluşan hortumun kıyıya yaklaşarak, iş yerinde hasara neden olduğunu kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:34 Kaynak: DHA
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