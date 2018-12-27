Son Dakika Haberleri: Gazipaşa'da Hortum, İşletmede Zarara Neden Oldu

Gazipaşa'da Hortum, İşletmede Zarara Neden Oldu

54 dakika önce

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Selinus Sahili açıklarında deniz üzerinde oluşan hortum sahil kenarındaki bir işletmede maddi hasara neden oldu.

Gazipaşa'da Hortum, İşletmede Zarara Neden Oldu, System.String[]
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Selinus Sahili açıklarında deniz üzerinde oluşan hortum sahil kenarındaki bir işletmede maddi hasara neden oldu.

Gazipaşa'da sabah 11.00 sıralarında etkili olan sağanakla birlikte Selinus Sahili açıklarında deniz üzerinde hortum oluştu. Sahilde doğru ilerleyen hortum bir işletmede maddi zarara neden oldu. İşletmenin denize bakan tarafındaki camlar kırılarak etrafa saçıldı. 

Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, olay yerine gelerek inceleme yaparken, büfe işletmecisine 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Başkan Çelik, can kaybının yaşanmamış olmasının sevindirici olduğunu söyledi. 

İşletme sahibi Ümit Demiral da denizde oluşan hortumun kıyıya yaklaşarak, iş yerinde hasara neden olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:34 Kaynak: DHA

Sabah, Gazipaşa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşini Vahşice Katleden Kocadan Kan Donduran İfade: Boşanmak İstedi, Öldürdüm Üsküdar'da Esrarengiz Tünel! Yetkililer Kimin Kazdığını Araştırıyor

Beşiktaş'ın Brezilyalı Oyuncusu Vagner Love, Takımdan Ayrılma Kararı Aldı Toprağa Gömdüğü Sahte İçkilerle Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 18:28:32. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazipaşa'da Hortum, İşletmede Zarara Neden Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]