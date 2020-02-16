Gazipaşa'da imar planına tepki gösterenler eylem yaptı - Son Dakika
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Gazipaşa'da imar planına tepki gösterenler eylem yaptı

7 saat önce

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki sahilin turizme açılmasını öngören imar planına bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

Gazipaşa'da imar planına tepki gösterenler eylem yaptı, System.String[]

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki sahilin turizme açılmasını öngören imar planına bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

Gazipaşa Belediyesince hazırlanan ve Antalya Büyükşehir Belediyesince onaylanan plana karşı çıkanlar "Gazipaşa Hepimizin" adlı bir platform oluşturarak, Selinus Sahili'nde toplandı.

Grup adına konuşan Gazipaşa Su ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Akkoca, ilçe halkının kıyılardan uzaklaştırılmaya çalışıldığını öne sürdü. Akkoca, "Antalya'nın doğusundaki bu en güzel plajlar sermaye sahiplerine sunulmaktadır. Yapılan planlama ile ilçe halkı, sahilleri kullanamayacak. Oysa kıyılarımızı kullanabilmek birinci derecede ilçe halkımızın hakkıdır." dedi.

Planın, "Sessiz cennet" olarak nitelendirilen Gazipaşa'nın doğasını, kıyılarını, denizin temizliğini, görüntüsünü, huzurunu tamamen bozacağını savunan Akkoca, "Gazipaşa'nın bilinçli ve duyarlı insanları, 'oldu, bitti' anlayışıyla kendilerine dayatılan bu planı reddetmektedir. Gazipaşa son cennettir ve bu son cenneti cehenneme dönüştürmek isteyenler karşılarında memleket sevdalısı Gazipaşa çocuklarını bulacaklardır." diye konuştu.

"Torunlarımızın geleceği için buradayız"

Platform üyesi eğitimci yazar Zeyyat Şahin ise planın betonlaşmayı da beraberinde getireceğini ileri sürdü. Gelecek nesiller için plana karşı olduklarını dile getiren Şahin, "Bu topraklar iki büyük istila gördü. 13. yüzyılda Moğol istilası, 20. yüzyılda müteahhit istilası. Bu istila çocuklarımızın geleceğini çalıyor. Torunlarım 'Dede, denize girdiğin, davar güttüğün, muz ektiğin yer nerede?' dediğinde ben ne diyeceğim? 'Bunlar yapılırken sen neredeydin' dediğinde 'Ben oradaydım' demek için buradayız." ifadelerini kullandı.

Turizm rehberi Bülent Şahan da bölgede gezen turist istediklerini belirterek, "Gelen turist sadece otele, gezen turist herkese kazandırır. Buraya 'Herşey dahil' sistemle otel yapacaklar. Birinci itirazımız bu oteller yapılınca ilçe halkı bu sahilden yararlanamayacak, ikinci itirazımız da bu otellerin ilçemize ve esnafa bir faydası olmayacak." şeklinde konuştu.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Gazipaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 05:52 Kaynak: AA
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